CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Pazartesi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Pazartesi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

8 Aralık Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Haftanın en çok araştırılan konularından biri olan Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruluyor. Kupon dolduran vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibini merak ederken, “Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı” da yoğun şekilde ziyaret ediliyor. 8 Aralık çekilişine ait kazandıran numaralar ve bilet sorgulama işlemleri resmi platform üzerinden kolayca yapılabiliyor. İşte bugünkü Sayısal Loto sonuçları ve detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 11:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Pazartesi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 8 Aralık Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkân tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. İşte 8 Aralık Sayısal Loto sonucu hakkında merak edilenler…

ÇILGIN SAYISAL LOTO 8 ARALIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 8 Aralık Pazartesi günkü çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 6 ARALIK CUMARTESİ SONUÇLARI

14-38-56-73-74-87 Joker: 29 SüperStar: 81

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Aralık Pazartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirildi ve sonuçlar canlı olarak yayınlandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

AHaber CANLI YAYIN

Türk Telekom-REKLAM
Yazarlar değerlendirdi: İşte Trabzonspor bu!
DİĞER
Galatasaray'da Icardi’nin yerine gelecek isim tamam! George Gardi bu kez onu bitiriyor...
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit
Galatasaray'dan stoper harekatı!
Tedesco o ismin biletini kesti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de Lakers galibiyeti! NBA'de Lakers galibiyeti! 11:22
Wolverhampton-Manchester United maçı bilgileri! Wolverhampton-Manchester United maçı bilgileri! 11:21
Yemişen kardeşlere Avrupa’dan bronz madalya! Yemişen kardeşlere Avrupa’dan bronz madalya! 11:10
Beşiktaş GAİN'in Lietkabelis mücadelesi! Beşiktaş GAİN'in Lietkabelis mücadelesi! 11:00
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı bilgileri! Beşiktaş-Gaziantep FK maçı bilgileri! 10:54
Fırtına'da Tekke farkı! Fırtına'da Tekke farkı! 10:49
Daha Eski
Galatasaray'da Monaco sınavı devam ediyor! Galatasaray'da Monaco sınavı devam ediyor! 10:48
Alanyaspor-Antalyaspor maçı bilgileri! Alanyaspor-Antalyaspor maçı bilgileri! 10:41
Çorumspor-Pendikspor maçı bilgileri! Çorumspor-Pendikspor maçı bilgileri! 10:17
Bandırmaspor-Bodrum FK maçı detayları! Bandırmaspor-Bodrum FK maçı detayları! 10:02
Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde! Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde! 09:58
Hatayspor-Sarıyerspor maçı bilgileri! Hatayspor-Sarıyerspor maçı bilgileri! 09:43