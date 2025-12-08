CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Çorumspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çorumspor-Pendikspor maçı hangi kanalda?

Çorumspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çorumspor-Pendikspor maçı hangi kanalda?

ÇorumsporPendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF 1. Lig’de haftanın kritik mücadeleleri arasında yer alan karşılaşma futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Peki, Çorumspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çorumspor-Pendikspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 10:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çorumspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Çorumspor-Pendikspor maçı hangi kanalda?

Çorumspor-Pendikspor maçını canlı takip et!

Futbolseverler, Çorumspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtını merak ediyor. Ligde son iki maçını kaybederek moral kaybı yaşayan Çorumspor, bu kez kendi seyircisi önünde sahaya çıkıyor. 25 puanla 7. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, güçlü Pendikspor karşısında üç puanı alarak yeniden yükselişe geçmek istiyor. Rakip Pendikspor ise sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Topladığı 322 puanla 1. sıradaki yerini koruyan Pendikspor, hem oyun gücünü sürdürmek hem de rakiplerine karşı üstünlüğünü devam ettirmek hedefiyle deplasmanda sahaya çıkacak. Peki, Çorumspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri!

ÇORUM FK-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Çorum FK-Pendikspor maçı, 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

ÇORUM FK-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum FK-Pendikspor maçı, saat 20:00'de başlayacak.

ÇORUM FK-PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çorum FK ve Pendikspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Çorum'da, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FK VS PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK ile Pendikspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ÇORUM FK - PENDİKSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Pendikspor maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

Yazarlar değerlendirdi: İşte Trabzonspor bu!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
Cimbom'a Salah müjdesi!
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor-Sarıyerspor maçı bilgileri! Hatayspor-Sarıyerspor maçı bilgileri! 09:43
Yazarlar değerlendirdi: İşte Trabzonspor bu! Yazarlar değerlendirdi: İşte Trabzonspor bu! 09:08
Spor yazarlarından Göztepe-Trabzonspor maçı yorumları Spor yazarlarından Göztepe-Trabzonspor maçı yorumları 07:24
R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! 01:05
R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! 01:03
"Dennis'in golü güzeldi ama..." "Dennis'in golü güzeldi ama..." 00:49
Daha Eski
Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum! Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum! 00:44
Trabzonspor İzmir'de kazandı! Trabzonspor İzmir'de kazandı! 00:44
Trabzonspor zirveyi karıştırdı! Trabzonspor zirveyi karıştırdı! 00:44
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi! 00:43
Trabzonspor 10 kişi kaldı Trabzonspor 10 kişi kaldı 00:43
G.Saray'dan Bursa'daki olaylar için açıklama! G.Saray'dan Bursa'daki olaylar için açıklama! 00:43