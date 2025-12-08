CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Osasuna-Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Osasuna-Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Osasuna-Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da küme hattını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşma oynanacak. Dört maçtır kaybeden Levante, El Sadar Stadyumu’nda Osasuna karşısında kötü gidişata son vermek istiyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 11:38
Osasuna-Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Osasuna-Levante maçı canlı takip etmek için tıklayınız!

OsasunaLevante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga'da küme hattını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşma oynanacak. Dört maçtır kaybeden Levante, El Sadar Stadyumu'nda Osasuna karşısında kötü gidişata son vermek istiyor. La Liga'da geride kalan 14 hafta sonunda sadece 9 puan toplayabilen Levante, ligin son sırasında yer alıyor. Ev sahibi Osasuna ise 12 puanla 17. basamakta bulunuyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. İşte detaylar…

OSASUNA-LEVANTE MAÇI HANGİ GÜN?

Osasuna-Levante maçı, 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

OSASUNA-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Osasuna-Levante maçı, saat 23:00'te başlayacak.

LA LIGA OSASUNA-LEVANTE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Osasuna ve Levante'nin karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Pamplona'da, El Sadar Stadyumu'nda oynanacak.

OSASUNA VS LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Osasuna ile Levante arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. CA Osasuna-Levante maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Osasuna'nın muhtemel ilk 11'i: Herrera, Moncayola, Boyomo, Catena, Bretones, Gomez, Torro, Munoz, Oroz, Ruben Garcia, Budimir

Levante'nin muhtemel ilk 11'i: Ryan, Toljan, Elgezabal, Matturro, Sanchez, Alvarez, Arriaga, Vencedor, Olasgasti, Eyong, Romero

OSASUNA VS LEVANTE MAÇI CANLI ANLATIM

Yazarlar değerlendirdi: İşte Trabzonspor bu!
