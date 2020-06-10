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10 Haziran 2020, Çarşamba
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'den Riva'da değerlendirme toplantısı!

TFF'den Riva'da değerlendirme toplantısı!

() ile 2. ve 3. , değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı federasyon Başkanı 'in ev sahipliğinde Riva'da gerçekleşti. İşte detaylar...

Başkanı 'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya 1. Başkan Vekili , TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile 2. ve 3. Derneği Başkanı , Yönetim Kurulu Üyeleri ve katıldı.

Toplantıda, TFF Yönetim Kurulu tarafından 13 Mayıs tarihinde şimdilik kaydıyla 18 Temmuz'da başlatılması kararlaştırılan TFF 2. ve 3. Lig müsabakaları ile ilgili hazırlıklar ve uygulamalar değerlendirildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından toplantının sonunda Volkan Can, Cengiz Günaydın ve Celil Hekimoğlu'na A forması takdim edildi.

  1. 10.06.2020
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