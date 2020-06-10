Colin Kazım'dan acı itiraf! "Londra'da kelepçelendim"
Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve A Milli Futbol Takımı'da da forma giyen Colin Kazım, kişisel yaşamına dair önemli itiraflarda bulundu. Kariyerini Meksika'da sürdüren tecrübeli futbolcu, "EURO 2008'den döndükten bir gün sonra Londra'da kelepçelendim ve yüz üstü yere yatırıldım" dedi.
ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından boğazına basılarak öldürülmesiyle ortaya çıkan ırkçılık tartışmalarına ilişkin eski milli futbolcu Colin Kazım Richards, İngiliz basınına konuştu. İngiltere'nin başkenti Londra'da başından geçen bir olayı aktaran Kazım, "EURO 2008'den döndükten bir gün sonra Londra'da kelepçelendim ve yüz üstü yere yatırıldım. Ne için? Güzel bir araba sürdüğüm ve tanımlamalara uyduğum için. Bu olay ben tek bir kelime dahi etmeden oldu. Elbette suçlanmadım ya da tutuklanmadım, çünkü yanlış hiçbir şey yapmamıştım" ifadelerini kullandı.
"KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALDIM"
Annesinin Kıbrıs Türkü, babasının ise Antigualı olduğunu dile getiren Colin Kazım, "Kariyerim, her türlü ırkçılığa, zorbalığa ve baskıcı davranışlara karşı inatçı duruşumdan dolayı etkilendi. Bütün hayatım boyunca kulüp taraftarlarının, öğretmenlerin, polisin, antrenörlerin, yöneticilerin ve siyasi sistemlerin elinde kötü muameleye maruz kaldım" şeklinde konuştu.
"ARSENAL'DE SÖZLÜ TACİZE UĞRADIM"
Arsenal altyapısında oynarken saçlarından dolayı ırkçı davranışlarla karşılaştığını da sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, "Arsenal'de küçük bir çocukken saç örgülerim yüzünden sözlü tacize uğradım. Haftalarca devam etti ve ben tepki verince kulüpten uzaklaştırıldım. Hayallerimin kulübünü bırakmak zorunda kaldım. Çünkü beni korumayı reddettiler. 12 yaşındayken bile bu duruma katlanmayacak kadar kendimi biliyordum" diye konuştu.
- 10.06.2020
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