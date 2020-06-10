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Ünlü gazeteci Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımını böyle duyurdu!
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, sakatlıklar nedeniyle kırmızı alarm veren defans hattını güçlendirmek için harekete geçti. İtalyanların ünlü gazetecisi Nico Schira, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan isim için yaptığı transfer girişimini duyurdu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
10 Haziran 2020 Çarşamba 15:28
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Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu doğrultuda takımdaki yerli oyuncusu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardı.
Üç oyuncuyla da sezon biter bitmez sözleşme imzalaması beklenen Cimbom, birçok bölgeye takviye yapmayı planlarken, önceliklerden birini de savunma hattına verdi.
Stoper ikilisi Luyindama ve Marcao'ya Avrupa'dan taliplerin olması sonrası transfere bütçe yaratmak adına iki oyuncuya da gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, iki futbolcunun da ayrılma ihtimaline karşı bu mevkiyi mutlaka güçlendirmek istiyor.
Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda hareket eden Aslan'da gündeme Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mert Çetin geldi.