Ünlü gazeteci Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımını böyle duyurdu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Ünlü gazeteci Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımını böyle duyurdu!

Ünlü gazeteci Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımını böyle duyurdu!

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, sakatlıklar nedeniyle kırmızı alarm veren defans hattını güçlendirmek için harekete geçti. İtalyanların ünlü gazetecisi Nico Schira, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan isim için yaptığı transfer girişimini duyurdu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

10 Haziran 2020 Çarşamba 15:28
Ünlü gazeteci Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımını böyle duyurdu!

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ünlü gazeteci Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımını böyle duyurdu!

Bu doğrultuda takımdaki yerli oyuncusu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardı.

Ünlü gazeteci Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımını böyle duyurdu!

Üç oyuncuyla da sezon biter bitmez sözleşme imzalaması beklenen Cimbom, birçok bölgeye takviye yapmayı planlarken, önceliklerden birini de savunma hattına verdi.

Ünlü gazeteci Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımını böyle duyurdu!

Stoper ikilisi Luyindama ve Marcao'ya Avrupa'dan taliplerin olması sonrası transfere bütçe yaratmak adına iki oyuncuya da gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, iki futbolcunun da ayrılma ihtimaline karşı bu mevkiyi mutlaka güçlendirmek istiyor.

Ünlü gazeteci Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımını böyle duyurdu!

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda hareket eden Aslan'da gündeme Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mert Çetin geldi.

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