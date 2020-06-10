Stoper ikilisi Luyindama ve Marcao'ya Avrupa'dan taliplerin olması sonrası transfere bütçe yaratmak adına iki oyuncuya da gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, iki futbolcunun da ayrılma ihtimaline karşı bu mevkiyi mutlaka güçlendirmek istiyor.