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08 Haziran 2020, Pazartesi
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'de transferin fitilini ateşledi! ...

Fenerbahçe'de transferin fitilini Lucescu ateşledi! Carlos Eduardo...

yaz döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, Brezilyalı 10 numara için atağa kalkmıştı. Arabistan basınında yer alan habere göre bu transferin gerçekleşme olasılığı artık çok daha yüksek. İşte nedeni... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, yeniden samba rüzgarını estirmeye hazırlanıyor... Gelecek sezonun kadro planlamasında nokta transferler yaparak güçlenmeyi hedefleyen Kanarya, Brezilyalı yıldız için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Arabistan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Eduardo için ilk teması kurdu ve teklifini yaptı. Uzun süren Al Hilal kariyerini sonlandırmaya hazırlanan yıldız futbolcu, bu transfere sıcak bakıyor.

LUCESCU'DAN MÜJDE GELDİ
Öte yandan Al Hilal Teknik Direktörü Razvan 'nun konu ile ilgili görüşü net oldu. Almowaten.net adlı internet sitesi, haberde Lucescu'nun ayrılığa onay verdiğini duyurdu.

YENİ KONTRATI KABUL ETMEDİ
Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Carlos Eduardo'ya yeni bir kontratın önerildiği ancak oyuncunun bunu reddettiği ifade edildi.

Carlos Eduardo, 2019-20 sezonnu boyunca toplamda 25 maça çıkarken 14 gole imza attı ve 1 asist yaptı.

  1. 08.06.2020
  2. Güncelleme: 08.06.2020 16:02
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