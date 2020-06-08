Fenerbahçe'de transferin fitilini Lucescu ateşledi! Carlos Eduardo...

Fenerbahçe, yeniden samba rüzgarını estirmeye hazırlanıyor... Gelecek sezonun kadro planlamasında nokta transferler yaparak güçlenmeyi hedefleyen Kanarya, Brezilyalı yıldız Carlos Eduardo için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Arabistan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Eduardo için ilk teması kurdu ve teklifini yaptı. Uzun süren Al Hilal kariyerini sonlandırmaya hazırlanan yıldız futbolcu, bu transfere sıcak bakıyor.

LUCESCU'DAN MÜJDE GELDİ

Öte yandan Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu'nun konu ile ilgili görüşü net oldu. Almowaten.net adlı internet sitesi, haberde Lucescu'nun ayrılığa onay verdiğini duyurdu.

YENİ KONTRATI KABUL ETMEDİ

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Carlos Eduardo'ya yeni bir kontratın önerildiği ancak oyuncunun bunu reddettiği ifade edildi.

Carlos Eduardo, 2019-20 sezonnu boyunca toplamda 25 maça çıkarken 14 gole imza attı ve 1 asist yaptı.