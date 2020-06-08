Fenerbahçe'de transferin fitilini Lucescu ateşledi! Carlos Eduardo...
Fenerbahçe yaz transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, Brezilyalı 10 numara Carlos Eduardo için atağa kalkmıştı. Arabistan basınında yer alan habere göre bu transferin gerçekleşme olasılığı artık çok daha yüksek. İşte nedeni... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, yeniden samba rüzgarını estirmeye hazırlanıyor... Gelecek sezonun kadro planlamasında nokta transferler yaparak güçlenmeyi hedefleyen Kanarya, Brezilyalı yıldız Carlos Eduardo için hummalı bir çalışma yürütüyor.
Arabistan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Eduardo için ilk teması kurdu ve teklifini yaptı. Uzun süren Al Hilal kariyerini sonlandırmaya hazırlanan yıldız futbolcu, bu transfere sıcak bakıyor.
LUCESCU'DAN MÜJDE GELDİ
Öte yandan Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu'nun konu ile ilgili görüşü net oldu. Almowaten.net adlı internet sitesi, haberde Lucescu'nun ayrılığa onay verdiğini duyurdu.
YENİ KONTRATI KABUL ETMEDİ
Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Carlos Eduardo'ya yeni bir kontratın önerildiği ancak oyuncunun bunu reddettiği ifade edildi.
Carlos Eduardo, 2019-20 sezonnu boyunca toplamda 25 maça çıkarken 14 gole imza attı ve 1 asist yaptı.
- 08.06.2020
- Güncelleme: 08.06.2020 16:02
- Fenerbahçe'de transferin fitilini Lucescu yaktı! Carlos Eduardo...
- Galatasaray'ın ilgilendiği Jeremy Doku için Newcastle da devrede!
- TOFAŞ Alihan Demir'i renklerine bağladı
- Bournemouth corona virüsü nedeniyle Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı
- Konut kredisine aylık ödeme ne kadar? Taşıt kredisinde aylık ödeme ve faiz ne kadar? 2020 konut kredi hesaplama!
- Rıza Çalımbay: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gidiyorlar
- Galatasaray'ın transferlerini canlı yayında duyurdu! Sözleşme imzalandı
- Canlı yayında açıkladı! "Comolli getirdiği oyuncuları o takıma alacak"
- Erman Toroğlu: Galatasaray'da virüs içeride
- Zeki Uzundurukan: Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!
- Okan Buruk'tan Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe yanıtı! Teklif...
- İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Max Kruse yerine...
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve ortaya çıktı! İşte Fatih Terim'in Hasan Ali planı
- Galatasaray savunmasında sürpriz harekat! Fatih Terim geleneği bozmadı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de transferin fitilini Lucescu ateşledi! Carlos Eduardo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.