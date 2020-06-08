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08 Haziran 2020, Pazartesi
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'de Sloukas ile kritik toplantı! 48 saat içinde...

Fenerbahçe'de Sloukas ile kritik toplantı! 48 saat içinde...

Basketbol A Takımı'nın yıldız isimlerinden ile sarı lacivertli yönetim, kritik bir toplantıda buluşuyor... Yunan medyası, konu ile ilgili aktardığı haberde görüşmenin içeriğine ilişkin önemli bilgileri okuyucularına aktardı. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de kritik görüşme başlıyor... Sarı lacivertliler, tecrübeli basketbolcu ile yollarını ayırabilir.

Yunanistan'da yayın yapan gazzetta.gr adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu ifadelere yer verdi;

"Olimpiakos, Kostas Sloukas'a yeniden forma giydirmek isityor. Oyuncu, Fenerbahçe ile görüşecek.

Gelecek 2-3 gün içinde Sloukas ve Fenerbahçeli yetkililer, video konferans düzenleyecek. Bütçe kısıtlamasına gideceği bilinen sarı lacivertlilerin, son teklifini Yunan yıldıza sunacağı ifade edildi.

AYRILIK ÇIKABİLİR
Sloukas'ın Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmenin sonucunda ayrılık çıkabilir. Bu şekilde bir karar alınırsa eğer yıldız basketbolcu Olimpikaos'un yolunu tutacak."

OLIMPIAKOS'UN TEKLİFİ...
Öte yandan Olimpiakos, Sloukas'da 2+1 yıllık sözleşme ve 5 milyon euroluk teklifte bulunmuştu."

  1. 08.06.2020
  2. Güncelleme: 08.06.2020 17:29
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