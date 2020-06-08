Fenerbahçe'de Sloukas ile kritik toplantı! 48 saat içinde...
Fenerbahçe Basketbol A Takımı'nın yıldız isimlerinden Kostas Sloukas ile sarı lacivertli yönetim, kritik bir toplantıda buluşuyor... Yunan medyası, konu ile ilgili aktardığı haberde görüşmenin içeriğine ilişkin önemli bilgileri okuyucularına aktardı. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de kritik görüşme başlıyor... Sarı lacivertliler, tecrübeli basketbolcu Kostas Sloukas ile yollarını ayırabilir.
Yunanistan'da yayın yapan gazzetta.gr adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde şu ifadelere yer verdi;
"Olimpiakos, Kostas Sloukas'a yeniden forma giydirmek isityor. Oyuncu, Fenerbahçe ile görüşecek.
Gelecek 2-3 gün içinde Sloukas ve Fenerbahçeli yetkililer, video konferans düzenleyecek. Bütçe kısıtlamasına gideceği bilinen sarı lacivertlilerin, son teklifini Yunan yıldıza sunacağı ifade edildi.
AYRILIK ÇIKABİLİR
Sloukas'ın Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmenin sonucunda ayrılık çıkabilir. Bu şekilde bir karar alınırsa eğer yıldız basketbolcu Olimpikaos'un yolunu tutacak."
OLIMPIAKOS'UN TEKLİFİ...
Öte yandan Olimpiakos, Sloukas'da 2+1 yıllık sözleşme ve 5 milyon euroluk teklifte bulunmuştu."
- 08.06.2020
- Güncelleme: 08.06.2020 17:29
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Sloukas ile kritik toplantı! 48 saat içinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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