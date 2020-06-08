İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Max Kruse yerine... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Max Kruse yerine...

İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Max Kruse yerine...

Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüs) sonrası bambaşka dönüyor... Sarı lacivertliler, takım içindeki uyuşmazlık sorununu çözmek için özel görüşmeler yaparken, bir yandan da ilk 11'de revizyona gitmenin hesaplarını yapıyor. Bu bağlamda Max Kruse'nin isteksiz tavrı ve sakatlığı bahane ederek ayrılığa göz kırpması, 10 numara mevki için ibreyi Mehmet Ekici'ye çevirdi. İşte detaylar...
8 Haziran 2020 Pazartesi 15:00 Güncelleme: 08.06.2020 15:05
Fenerbahçe'de 10 numara değişiyor! Max Kruse yerine...

Mehmet Ekici, sezonun ilk yarısında Ersun Yanal tarafından TFF'ye verilen kadronun dışında bırakılmıştı.

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Fenerbahçe'de 10 numara değişiyor! Max Kruse yerine...

Yanal, oyuncunun sık sık sakatlanmasını bu karara gerekçe gösterdi. Yanal, sezonun ikinci yarısında ise bu kararından vazgeçti, Ekici takıma geri döndü.

Fenerbahçe'de 10 numara değişiyor! Max Kruse yerine...

Gurbetçi oyuncu ligdeki Denizli ve kupadaki Trabzon maçında asist yapmayı başaradı.

Fenerbahçe'de 10 numara değişiyor! Max Kruse yerine...

Koronavirüs nedeniyle lige verilen ara, Mehmet Ekici'nin tam anlamda hazır hale gelmesi için fırsat oldu.

Fenerbahçe'de 10 numara değişiyor! Max Kruse yerine...

30 yaşındaki oyuncu, bunu en iyi şekilde değerlendirdi. Başarılı oyuncu, Riva Kampı'nın da en formda isimlerinden oldu.

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