Haberler Galeri İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Max Kruse yerine...

İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Max Kruse yerine...

Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüs) sonrası bambaşka dönüyor... Sarı lacivertliler, takım içindeki uyuşmazlık sorununu çözmek için özel görüşmeler yaparken, bir yandan da ilk 11'de revizyona gitmenin hesaplarını yapıyor. Bu bağlamda Max Kruse'nin isteksiz tavrı ve sakatlığı bahane ederek ayrılığa göz kırpması, 10 numara mevki için ibreyi Mehmet Ekici'ye çevirdi. İşte detaylar...

8 Haziran 2020 Pazartesi 15:00 Güncelleme: 08.06.2020 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





