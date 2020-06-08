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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!
Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile kaldığı yerden devam edecek. Kıran kırana geçen zirve yarışını an itibarıyla, gösterdiği başarılı performansla önde götüren Karadeniz ekibi Trabzonspor'u, Medipol Başakşehir ve Galatasaray takip ediyor. 27. haftaya start verilmesi öncesi, iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını duyurdu. İşte detaylar...
8 Haziran 2020 Pazartesi 15:26 Güncelleme: 08.06.2020 15:45
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