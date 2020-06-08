Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile kaldığı yerden devam edecek. Kıran kırana geçen zirve yarışını an itibarıyla, gösterdiği başarılı performansla önde götüren Karadeniz ekibi Trabzonspor'u, Medipol Başakşehir ve Galatasaray takip ediyor. 27. haftaya start verilmesi öncesi, iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını duyurdu. İşte detaylar...

8 Haziran 2020 Pazartesi 15:26 Güncelleme: 08.06.2020 15:45
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!

Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından şampiyonluk yarışı 12 Haziran'da çalacak ilk düdük ile kaldığı yerden devam edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!

Şampiyonluk mücadelesi verilen ekipler 27. haftaya iyi bir başlangıç yapmak isterken, an itibarıyla topladığı 53 puanla Trabzonspor lider durumda bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!

Onu yine 53 puanla Medipol Başakşehir takip ederken, Galatasaray'ın 50 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!

27. hafta öncesi iddaa risk yönetimi de şampiyonluk oranlarını duyurdu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!

Şampiyonluk ihtimali bulunan 8 ekibe oran verildi.

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