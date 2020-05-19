Bayramları karıştıran Arda Turan'dan eleştirilere yanıt!

Yıldız futbolcu Arda Turan, sosyal medyadan paylaştığı videoda bayramları karıştırdı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayan Arda, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandı. Bu video sonrası tepki mesajları alan yıldız isim, Instagram hesabından bu tepkilere yanıt verdi.

İşte Arda Turan'ın sitem dolu açıklaması:

Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali... İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar.