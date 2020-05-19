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19 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Futbol Bayramları karıştıran Arda Turan'dan eleştirilere yanıt!

Bayramları karıştıran 'dan eleştirilere yanıt!

Bayramları karıştıran Arda Turan'dan eleştirilere yanıt!

, Gençlik ve için çektiği bir videoda, "19 ve 'nı kutluyorum" ifadelerini kullanınca tepki çekti. Bu video sonrası hesabından bir paylaşımda bulunan yıldız futbolcu, ", iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali... İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok" diyerek kendisini savundu.

Yıldız futbolcu , sosyal medyadan paylaştığı videoda bayramları karıştırdı. Gençlik ve dolayısıyla bir video yayınlayan Arda, "19 ve 'nı kutluyorum" ifadesini kullandı. Bu video sonrası tepki mesajları alan yıldız isim, hesabından bu tepkilere yanıt verdi.

İşte Arda Turan'ın sitem dolu açıklaması:

Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. , iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali... İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar.

Arda Turan'dan büyük gaf! Bayramları karıştırdı

  1. 20.05.2020
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