FIFA ve FIFPro'dan o futbolculara maddi destek! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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ve 'dan o futbolculara maddi destek!

FIFA ve FIFPro'dan o futbolculara maddi destek!

() ve (), corona virüsü nedeniyle kulüpleri iflas eden ve zor durumda kalan futbolculara maddi destek sağlanacağını açıkladı.

() ve (), kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek sağlayacak.

FIFPro'dan yapılan açıklamada, futbolcuların iflas nedeniyle ödenemeyen maaşlarının iki kurumun ortak oluşturduğu fondan karşılanacağı belirtildi.

Fondan yararlanmak isteyen futbolcuların FIFPro'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği kaydedildi.

  1. 19.05.2020
  2. Güncelleme: 19.05.2020 20:22
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