FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) ve FIFPro (Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği), corona virüsü nedeniyle kulüpleri iflas eden ve zor durumda kalan futbolculara maddi destek sağlanacağını açıkladı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek sağlayacak.
FIFPro'dan yapılan açıklamada, futbolcuların iflas nedeniyle ödenemeyen maaşlarının iki kurumun ortak oluşturduğu fondan karşılanacağı belirtildi.
Fondan yararlanmak isteyen futbolcuların FIFPro'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği kaydedildi.
- 19.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 20:22
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIFA ve FIFPro'dan o futbolculara maddi destek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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