Feyenoord kararını verdi! Oğuzhan Özyakup... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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kararını verdi! ...

Feyenoord kararını verdi! Oğuzhan Özyakup...

Eredivisie ekiplerinden 'un devre arası döneminde 6 aylığına kadrosuna kattığı 'u yeniden kiralamak istediği iddia edildi.

'ın devre arası döneminde 'a kiraladığı 'un kaderi belli oluyor.

Ülke basınından Telegraaf'ın haberine göre Özyakup'u yeniden kiralamak isteyen ekibi, tecrübeli oyuncudan maaş indirimi talep edecek.

ADVOCAAT KALMASINI İSTİYOR!

Geçtiğimiz günlerde Feyenoord ile yeni sözleşme imzalayan , görüşmeler esnasında 27 yaşındaki futbolcunun alınmasını talep etmişti.

Ancak corona virüsü salgını sonrası yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle son kararı yönetimin vereceği belirtiliyor.

  1. 03.05.2020
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