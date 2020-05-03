Feyenoord kararını verdi! Oğuzhan Özyakup...
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un devre arası transfer döneminde 6 aylığına kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup'u yeniden kiralamak istediği iddia edildi.
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un kaderi belli oluyor.
Ülke basınından Telegraaf'ın haberine göre Özyakup'u yeniden kiralamak isteyen Hollanda ekibi, tecrübeli oyuncudan maaş indirimi talep edecek.
ADVOCAAT KALMASINI İSTİYOR!
Geçtiğimiz günlerde Feyenoord ile yeni sözleşme imzalayan teknik direktör Dick Advocaat, görüşmeler esnasında 27 yaşındaki futbolcunun alınmasını talep etmişti.
Ancak corona virüsü salgını sonrası yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle son kararı yönetimin vereceği belirtiliyor.
- 03.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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