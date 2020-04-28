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28 Nisan 2020, Salı
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bırakıyor!

Vodafone bırakıyor!

Ülkemızde futbolun sekteye uğraması ve koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini gerekçe gösteren sponsor 'un önümüzdeki sezon göğüs reklamı anlaşmasındaki opsiyonu kullanmak istemediği iddia edildi.

Ülkemızde futbolun sekteye uğraması ve koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini gerekçe gösteren sponsor 'un önümüzdeki sezon göğüs reklamı anlaşmasındaki opsiyonu kullanmak istemediği iddia edildi.Firmanın, Beşiktaş Kadın Takımı'na sponsor olmak istediği öğrenildi. Erkek futbol takımı sponsorluğuna göre çok daha az bir gelir getirecek olan bu teklife yönetimin ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.
  1. 28.4.2020
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