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28 Nisan 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Fabrice N’Sakala indirimi kabul etti

Fabrice N’Sakala indirimi kabul etti

Fabrice N’Sakala indirimi kabul etti

, bir süredir Alanyasporlu sol kanat N'Sakala'y gündemine almıştı. oyuncuyu F.Bahçe ve de istiyordu. Ancak ibre 'a döndü. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beşiktaş'a gelmek için maaşında indirimi kabul etti.

, bir süredir Alanyasporlu sol kanat N'Sakala'y gündemine almıştı. oyuncuyu F.Bahçe ve de istiyordu. Ancak ibre 'a döndü. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beşiktaş'a gelmek için maaşında indirimi kabul etti. Daha önce 1 milyon isteyen N'Sakala'nın 250 bin Euro'luk indirimi kabul edip Beşiktaş'la anlaştığı belirtildi.
  1. 28.4.2020
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