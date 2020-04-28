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28 Nisan 2020, Salı
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Ne gerekiyorsa yapacağız

Ne gerekiyorsa yapacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü kulüp dergisine konuştu. Ekibiyle büyük sorumluluk aldıklarını söyledi. Hoca olarak imza attığı günkü heyecanını ise ‘tarifsiz’ olarak nitelendirdi.

Beşıktaş dergisi 1.5 yıl sonra tekrar yayına dönerken, röportajına da yerildi. 47 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı takımın başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını ve buna devam edeceklerini söyledi. Taraftarların sevgisi ve beklentisini boşa çıkarmamak için uğraştıklarını dile getiren Yalçın, "Hedeflerimizi çok büyük. Çok ciddi bir sorumluluk aldık. Bunun altından kalkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ne gerekiyorsa" dedi. İmza gününde inanılmaz bir mutluluk yaşadığını ve konuşmakta güçlük çektiğini de belirten usta hoca, "Orada futbolcu olarak da çok bulundum, goller attım. Ancak o an yaşadıklarım bambaşkaydı. Hiç böyle heyecanlanmamıştım" diye konuştu.
  1. 28.4.2020
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