İşte Süper Lig'de geleceği merak edilen yıldızlar
DORUKHAN TOKÖZ
Beşiktaş ile sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitecek olan Dorukhan Toköz ile yeni kontrat imzalanmamasını nedeni yönetim olarak gösterirken, sonrasında çıkan birçok haber, 23 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlılardaki geleceğini düşündürmeye başladı. Beşiktaş ile Dorukhan'ın menajeri arasında ipler atılmışken yeni bir sözleşme imzalanması mümkün olmayabilir. Bu nedenle Beşiktaş yönetimi de iyi bir teklifi değerlendirebilir.
YOUNES BELHANDA
Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda geldiği günden beri birçok kesimi memnun etmedi. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara küfür ettikten sonra tribünlerle ile ipleri tam anlamıyla koparttı. Galatasaray yönetiminin, Belhanda için gelecek iyi bir teklifi bu kez kabul etmesi bekleniyor.
VEDAT MURIQI
Çaykur Rizespor'daki başarılı performansının ardından Vedat Muriqi'ye açılan Fenerbahçe kapısı, yüksek performans, kritik goller, sonrasında Kosova Milli Takımı'na büyüt katkı gözleri 25 yaşındaki oyuncuya çekti. İtalyan ve İngiliz ekiplerinin, yüksek rakamlı tekliflerle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
ALEXANDER SÖRLOTH
Trabzonspor'da kiralık golcüsü Alexander Sörloth, kısa sürede gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşinde taktı. Crystal Palace, 24 yaşındaki ismin geri dönmesini hayal ederken, Trabzonspor 6 milyon euroluk opsiyonu kullanmak için gelir yaratmaya çalışıyor. Sonrasında ise daha büyük bir rakama satış gerçekleşebilir.