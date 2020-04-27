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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri İşte Süper Lig'de geleceği merak edilen yıldızlar

İşte Süper Lig'de geleceği merak edilen yıldızlar

Süper Lig'de bütün ekipler yaz transfer sezonu öncesi çalışmalarına başladı. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe listesindeki isimleri belirlerken, transferde düğmeye basacak. Takıma katılacak isimler üzerinde çalışmalar devam ederken, halihazırda takımdaki mevcut yıldızların akıbeti merak ediliyor. 4 büyüklerde transfer teklifi alan ve sezon sonunda takımdaki son durumu soru işareti olan yıldızları derledik. İşte o yıldızlar ve yaşanan son gelişmeler...
27 Nisan 2020 Pazartesi 21:56
İşte Süper Lig'de geleceği merak edilen yıldızlar

DORUKHAN TOKÖZ
Beşiktaş ile sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitecek olan Dorukhan Toköz ile yeni kontrat imzalanmamasını nedeni yönetim olarak gösterirken, sonrasında çıkan birçok haber, 23 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlılardaki geleceğini düşündürmeye başladı. Beşiktaş ile Dorukhan'ın menajeri arasında ipler atılmışken yeni bir sözleşme imzalanması mümkün olmayabilir. Bu nedenle Beşiktaş yönetimi de iyi bir teklifi değerlendirebilir.

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İşte Süper Lig'de geleceği merak edilen yıldızlar

YOUNES BELHANDA
Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda geldiği günden beri birçok kesimi memnun etmedi. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara küfür ettikten sonra tribünlerle ile ipleri tam anlamıyla koparttı. Galatasaray yönetiminin, Belhanda için gelecek iyi bir teklifi bu kez kabul etmesi bekleniyor.

İşte Süper Lig'de geleceği merak edilen yıldızlar

VEDAT MURIQI
Çaykur Rizespor'daki başarılı performansının ardından Vedat Muriqi'ye açılan Fenerbahçe kapısı, yüksek performans, kritik goller, sonrasında Kosova Milli Takımı'na büyüt katkı gözleri 25 yaşındaki oyuncuya çekti. İtalyan ve İngiliz ekiplerinin, yüksek rakamlı tekliflerle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

İşte Süper Lig'de geleceği merak edilen yıldızlar

CANER ERKİN
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Caner Erkin, siyah-beyazlılarla sözleşme sonu an geldi. Beşiktaş yönetimi 31 yaşındaki futbolcudan yeni sözleşmesinde maaş indirimi beklerken, Caner Erkin için Fenerbahçe ihtimalinin ortaya çıkması, siyah-beyazlılarda ayrılığa neden olabilir.

İşte Süper Lig'de geleceği merak edilen yıldızlar

ALEXANDER SÖRLOTH
Trabzonspor'da kiralık golcüsü Alexander Sörloth, kısa sürede gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşinde taktı. Crystal Palace, 24 yaşındaki ismin geri dönmesini hayal ederken, Trabzonspor 6 milyon euroluk opsiyonu kullanmak için gelir yaratmaya çalışıyor. Sonrasında ise daha büyük bir rakama satış gerçekleşebilir.

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