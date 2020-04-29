Marius Sumudica'ya izin çıkmadı! 'Çok sinirliyim' - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Marius Sumudica'ya izin çıkmadı! "Çok sinirliyim"

Corona virüsü salgını sonrası ülkesine ailesinin yanına giden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'ye geri dönüşü için Romanya hükümetinin izin vermediğini açıkladı. Tecrübeli oyuncusu Alexandru Maxim ile birlikte dönüş yapamadıklarını dile getiren Sumudica, "Çok sinirliyim" dedi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 22:42 Güncelleme: 29.04.2020 22:47
Marius Sumudica'ya izin çıkmadı! Çok sinirliyim

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, geçtiğimiz ay corona virüsü salgınının yayılmaya başlamasıyla birlikte ülkesi Romanya'ya dönmüştü.

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Marius Sumudica'ya izin çıkmadı! Çok sinirliyim

Oyuncusu Alexandru Maxim ile birlikte Türkiye'ye geri dönüş izni alamadıklarını açıklayan Sumudica, flaş ifadeler kullandı.

Marius Sumudica'ya izin çıkmadı! Çok sinirliyim

İŞTE SUMUDICA'NIN AÇIKLAMALARI

Gaziantep'ten en geç 1 Mayıs'ta orada olmam gerektiğine dair bir mail aldım. 14 günlük karantina sonrasında idmanlar başlayacak, Türkler de ligi 12-15 Haziran tarihinde başlatmayı planlıyor.

Marius Sumudica'ya izin çıkmadı! Çok sinirliyim

Yayıncı kuruluş bu kararı aldı ve onlar erken başlamasını istiyor. Hafta aralarında da maçlar oynanacak ve seyirci olmayacak.

Marius Sumudica'ya izin çıkmadı! Çok sinirliyim

Mail geldikten sonra uçuş yasağı olduğunu fark ettim ancak özel uçuşların bir problem olmayacağını düşündüm. Ödememi yaptım, bazı formları doldurdum ve bugün Romanya'da yetkililerin uçmama izin vermediğini gördüm. Sebebi 14 Mayıs'a kadar Türkiye ile Romanya arasındaki uçuşların durdurulmasıymış.

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