Marius Sumudica'ya izin çıkmadı! "Çok sinirliyim"

Mail geldikten sonra uçuş yasağı olduğunu fark ettim ancak özel uçuşların bir problem olmayacağını düşündüm. Ödememi yaptım, bazı formları doldurdum ve bugün Romanya'da yetkililerin uçmama izin vermediğini gördüm. Sebebi 14 Mayıs'a kadar Türkiye ile Romanya arasındaki uçuşların durdurulmasıymış.