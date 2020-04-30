Rıdvan Dilmen'den sürpriz öneri! ''Seneye...''



Orta sıralarda olan Tamer Tuna hocanın oynamak istemediğini duydum. Küme düşme adayı olan kulüplerin de oynamak istemediğini duydum. Bugün çoğu kulübün borcu olmasa oynamak istemezdi diye düşünüyorum. 12 Haziran süreci var yarın bir gün belki oynanmayacak ama oyuncuların fizik sorunları olacak. Agustos-Eylül ayında oynanırsa oyuncuların 5-6 aylık kayıpları olacak. Fiziksel kadar psikoloji olarak da sorunları olacak. Bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarına sorsan oynamak istemezler. Tabii sağlık önemlidir ama hedefleri de kalmadığı için oynamak istemezler.''