Rıdvan Dilmen'den sürpriz öneri! ''Seneye...''
Orta sıralarda olan Tamer Tuna hocanın oynamak istemediğini duydum. Küme düşme adayı olan kulüplerin de oynamak istemediğini duydum. Bugün çoğu kulübün borcu olmasa oynamak istemezdi diye düşünüyorum. 12 Haziran süreci var yarın bir gün belki oynanmayacak ama oyuncuların fizik sorunları olacak. Agustos-Eylül ayında oynanırsa oyuncuların 5-6 aylık kayıpları olacak. Fiziksel kadar psikoloji olarak da sorunları olacak. Bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarına sorsan oynamak istemezler. Tabii sağlık önemlidir ama hedefleri de kalmadığı için oynamak istemezler.''
''FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ ÖNDERLİĞİNDE GÖRÜŞMELER OLMALI''
'UEFA'nın tek derdi Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ni seneye oynatmak. UEFA'nın derdi ekonomi, Fransa bu sene oynatmazsa bile ben PSG'yi Şampiyonlar Ligi'nde oynatırım diyor. FIFA ayrı düşünüyor mesela aralarında çözeceklerdir. Fiziklerini korumak için antrenmanlar başlar, kendi aralarında sağlık olayını çözer, önlem alırlar.
Ama saha içinde şu an sorun. Mayıs sonuna kadar karar verilir diye düşünüyorum. Teknik adamlar kendi aralarında konuşmalı. Şenol Güneş ile Fatih Terim liderliğinde alt ligler dahil tüm hocalarla ara ara konuşup fikir alınmalı. Gerekirse takım kaptanları da oyuncular adına katılmalı ve düşüncelerini söylemelidir. Kulüp yöneticileri ekonomiyi düşünürler. Onun için işin içinde ki adamlarında fikri alınmalıdır.''