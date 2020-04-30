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30 Nisan 2020, Perşembe
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Rıdvan Dilmen'den sürpriz öneri! ''Seneye...''

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, corona virüsü salgınının Avrupa ve Türk futboluna yansımaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. NTV yorumcusu, Süper Lig için sürpriz bir öneride bulundu.
30 Nisan 2020 Perşembe 22:04 Güncelleme: 30.04.2020 22:05
Rıdvan Dilmen'den sürpriz öneri! ''Seneye...''

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında ligler ertelenmişti. Süper Lig'in akıbeti merak konusu olmuşken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen önemli açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in NTV'ye yaptığı açıklama şu şekilde;

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Rıdvan Dilmen'den sürpriz öneri! ''Seneye...''

Rıdvan Dilmen: Rıza Çalımbay Süper Lig'in oynanmasını istemiyor. Belki tarih yazacaklar ama oyuncularında oynanmak istemediğini söylüyor. Diğer kulüpler de bazı oyuncular oynamak istiyor bazıları da oynamak istemiyor.

Rıdvan Dilmen'den sürpriz öneri! ''Seneye...''


Orta sıralarda olan Tamer Tuna hocanın oynamak istemediğini duydum. Küme düşme adayı olan kulüplerin de oynamak istemediğini duydum. Bugün çoğu kulübün borcu olmasa oynamak istemezdi diye düşünüyorum. 12 Haziran süreci var yarın bir gün belki oynanmayacak ama oyuncuların fizik sorunları olacak. Agustos-Eylül ayında oynanırsa oyuncuların 5-6 aylık kayıpları olacak. Fiziksel kadar psikoloji olarak da sorunları olacak. Bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarına sorsan oynamak istemezler. Tabii sağlık önemlidir ama hedefleri de kalmadığı için oynamak istemezler.''

Rıdvan Dilmen'den sürpriz öneri! ''Seneye...''

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'UEFA'nın tek derdi Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ni seneye oynatmak. UEFA'nın derdi ekonomi, Fransa bu sene oynatmazsa bile ben PSG'yi Şampiyonlar Ligi'nde oynatırım diyor. FIFA ayrı düşünüyor mesela aralarında çözeceklerdir. Fiziklerini korumak için antrenmanlar başlar, kendi aralarında sağlık olayını çözer, önlem alırlar.

Rıdvan Dilmen'den sürpriz öneri! ''Seneye...''

Ama saha içinde şu an sorun. Mayıs sonuna kadar karar verilir diye düşünüyorum. Teknik adamlar kendi aralarında konuşmalı. Şenol Güneş ile Fatih Terim liderliğinde alt ligler dahil tüm hocalarla ara ara konuşup fikir alınmalı. Gerekirse takım kaptanları da oyuncular adına katılmalı ve düşüncelerini söylemelidir. Kulüp yöneticileri ekonomiyi düşünürler. Onun için işin içinde ki adamlarında fikri alınmalıdır.''

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