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Süper Lig devleri Burak Kapacak'ın peşinde! Transferde avantajlı kulüp...
TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Kapacak, Süper Lig devlerinin transfer listesine girdi. Bu sezon yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çeken genç futbolcuya Fransa'dan da talip çıktı. İşte transferde avantajlı olan kulüp ve detayları...
26 Nisan 2020 Pazar 13:23
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TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig iddiasını kuvvetli bir şekilde sürdüren Bursaspor'un bu sezon parlayan yıldızı olan Burak Kapacak, yaz döneminde transferin gözde isimlerinden bir tanesi olabilir.
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Takvim'de yer alan habere göre orta sahanın sağında forma giyen ve asistleriyle Bursaspor'u taşıyan Burak Kapacak için Galatasaray ile Trabzonspor transferde yarışıyor. Bu iki kulübe Fransız ekibi Le Havre de katılmış durumda.
TRABZONSPOR BİR ADIM ÖNDE
Ancak genç yıldızın transferinde, Trabzonspor'un daha erken davrandığı için bir adım önde olduğu da gelen haberler arasında.
8 Aralık 1999 doğumlu ve 1,80 boyunda olan Burak Kapacak'ın 2024 yılının haziran ayına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da bu yarışa katılma ihtimali yüksek görülüyor. Avrupa kulüplerinden de talip sayısının aratabileceği de gelen haberler arasında.