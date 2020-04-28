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28 Nisan 2020, Salı
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'in yerine Giannoulis

Caner'in yerine Giannoulis

To10 sitesi, 'ın 'ta forma giyen için ısrarcı olduğunu yazdı.

To10 sitesi, 'ın 'ta forma giyen için ısrarcı olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın bütçesini düşürmek için yaptığı çalışma sırasında yaklaşık 2 milyon euro kazanan 'in yerine Yunan oyuncuya 1 milyon euro önerildiği belirtildi. 'un şike yaptığı iddiasıyla Yunan Ligi'nden düşürülmesi durumunda tüm ligin dengesini yitirebileceği bu yüzden tüm fiyatların alt üst olacağı ortamda PAOK'un Giannoulis için pazarlık yapma şansının bile ortadan kalkabileceği belirtildi.
  1. 28.4.2020
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