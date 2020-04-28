Vida'dan Real Madrid'li yıldıza Beşiktaş çağrısı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Vida'dan 'li yıldıza çağrısı!

Vida'dan Real Madrid'li yıldıza Beşiktaş çağrısı!

'ın Hırvat stoperi , milli takımdan arkadaşı 'e 'dan flaş bir çağrıda bulundu. Siyah-beyazlı oyuncu, 'li yıldızın kendisine gönderdiği esprili mesaja, "Kebap , Beşiktaş'a gel" şeklinde karşılık verdi.

'ın Hırvat stoperi , 'in Ballon d'Or ödüllü yıldızı 'e "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı.

Modric, hesabından 'dan bir fotoğrafını paylaşan Domagoj Vida'ya "Kardeşim biraz gergin görünüyorsun, nefes al" şeklinde esprili bir mesaj yolladı.

Vida ise Modric'in bu mesajına "Kebap , Beşiktaş'a gel" diye cevap verip, gülücük emojileri kullandı.

İkilinin bu sohbeti, Beşiktaş taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

  1. 28.04.2020
  2. Güncelleme: 28.04.2020 21:00
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