Vida'dan Real Madrid'li yıldıza Beşiktaş çağrısı!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Real Madrid'in Ballon d'Or ödüllü yıldızı Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı.

Modric, Instagram hesabından İstanbul'dan bir fotoğrafını paylaşan Domagoj Vida'ya "Kardeşim biraz gergin görünüyorsun, nefes al" şeklinde esprili bir mesaj yolladı.

Vida ise Modric'in bu mesajına "Kebap yedim kardeşim, Beşiktaş'a gel" diye cevap verip, gülücük emojileri kullandı.

İkilinin bu sohbeti, Beşiktaş taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.