Vida'dan Real Madrid'li yıldıza Beşiktaş çağrısı!
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, milli takımdan arkadaşı Luka Modric'e Instagram'dan flaş bir çağrıda bulundu. Siyah-beyazlı oyuncu, Real Madrid'li yıldızın kendisine gönderdiği esprili mesaja, "Kebap yedim kardeşim, Beşiktaş'a gel" şeklinde karşılık verdi.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Real Madrid'in Ballon d'Or ödüllü yıldızı Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı.
Modric, Instagram hesabından İstanbul'dan bir fotoğrafını paylaşan Domagoj Vida'ya "Kardeşim biraz gergin görünüyorsun, nefes al" şeklinde esprili bir mesaj yolladı.
Vida ise Modric'in bu mesajına "Kebap yedim kardeşim, Beşiktaş'a gel" diye cevap verip, gülücük emojileri kullandı.
İkilinin bu sohbeti, Beşiktaş taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
- 28.04.2020
- Güncelleme: 28.04.2020 21:00
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vida'dan Real Madrid'li yıldıza Beşiktaş çağrısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.