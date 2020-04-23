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23 Nisan 2020, Perşembe
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Düzce’den destek

, koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle yoğun bir tampoda hizmet veren sağlık çalışanlarına ikramda bulundu.

, koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle yoğun bir tampoda hizmet veren sağlık çalışanlarına ikramda bulundu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Dernek Başkanı Faruk Darıyerli ile üyelerin, Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi pandemi bölümünde görevli sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla ikramda bulunup, teşekkür ettiği belirtildi.
  1. 23.4.2020
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