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24 Nisan 2020, Cuma
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Para peşinde koşmam!

Para peşinde koşmam!

Kaptan , "İndirim yapmayı kabul etmedi, ayrılacak" iddiaları için, “Bugün, yarın, ne zaman gerekiyorsa ’ım için gereğini yaparım” dedi.

'ın kaptanı hakkında çıkan "Maaş indirimini kabul etmedi ve ayrılıyor" iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Burak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın hiç bir döneminde, hiç bir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacakverecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiamız için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaşım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."
  1. 24.4.2020
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