23 Nisan çağrısı
Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesaplarından 23 Nisan coşkusunu yaşamaya davet etti.
Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesaplarından 23 Nisan coşkusunu yaşamaya davet etti. "Ay yıldızlı armamızın bayrağını balkona, pencereye as. Fotoğrafını çek, #EvimGüzelEvim etiketiyle 23 Nisan sevincini herkesle paylaş!" ifadeleriyle herkesi bu paylaşıma davet eden Beşiktaş sosyal medya hesaplarından, 23 Nisan akımına Vodafone Park'tan Türk bayraklı bir fotoğrafla katıldı.
?????? Ay yıldızlı armamızın bayrağını balkona, pencereye as.— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 22, 2020
Fotoğrafını çek, #EvimGüzelEvim etiketiyle 23 Nisan sevincini herkesle paylaş! pic.twitter.com/HRyAyLsmdn
- 23.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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