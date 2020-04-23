23 Nisan çağrısı

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesaplarından 23 Nisan coşkusunu yaşamaya davet etti. "Ay yıldızlı armamızın bayrağını balkona, pencereye as. Fotoğrafını çek, #EvimGüzelEvim etiketiyle 23 Nisan sevincini herkesle paylaş!" ifadeleriyle herkesi bu paylaşıma davet eden Beşiktaş sosyal medya hesaplarından, 23 Nisan akımına Vodafone Park'tan Türk bayraklı bir fotoğrafla katıldı.

?????? Ay yıldızlı armamızın bayrağını balkona, pencereye as.



Fotoğrafını çek, #EvimGüzelEvim etiketiyle 23 Nisan sevincini herkesle paylaş! pic.twitter.com/HRyAyLsmdn — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 22, 2020