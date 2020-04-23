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23 Nisan 2020, Perşembe
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23 Nisan çağrısı

Kulübü, hesaplarından coşkusunu yaşamaya davet etti.

Kulübü, hesaplarından coşkusunu yaşamaya davet etti. "Ay yıldızlı armamızın bayrağını balkona, pencereye as. Fotoğrafını çek, #EvimGüzelEvim etiketiyle 23 Nisan sevincini herkesle paylaş!" ifadeleriyle herkesi bu paylaşıma davet eden Beşiktaş sosyal medya hesaplarından, 23 Nisan akımına Vodafone Park'tan Türk bayraklı bir fotoğrafla katıldı.

  1. 23.4.2020
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