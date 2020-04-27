Vida gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'ta kalmak istiyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Vida gelen tekliflere rağmen 'ta kalmak istiyor!

Vida gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'ta kalmak istiyor!

'ın başarılı stoperi 'ya 'den önemli talipler çıkmıştı. Hırvat futbolcunun ise gelen tekliflere rağmen 'da mutlu olduğu için takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.

'ta gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Hırvat futbolcu Domaoj Vida'ya teklifler gelmeye devam ederken, tecrübeli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre İngiliz ekibi ve 'li 'in talip olduğu Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi , 'den ayrılmaya sıcak bakmıyor.

3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, Beşiktaş ve 'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.

Vida'nın corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulübün mali yapısının olumsuz etkilenmesi nedeniyle talep edilen maaş indirimine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

  1. 27.04.2020
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