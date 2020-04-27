Vida gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'ta kalmak istiyor!
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida'ya İngiltere'den önemli talipler çıkmıştı. Hırvat futbolcunun ise gelen tekliflere rağmen İstanbul'da mutlu olduğu için takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Hırvat futbolcu Domaoj Vida'ya teklifler gelmeye devam ederken, tecrübeli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan habere göre İngiliz ekibi Aston Villa ve Slaven Bilic'li West Bromwich'in talip olduğu Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakmıyor.
3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, Beşiktaş ve İstanbul'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.
Vida'nın corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulübün mali yapısının olumsuz etkilenmesi nedeniyle talep edilen maaş indirimine olumlu yaklaştığı kaydedildi.
- 27.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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