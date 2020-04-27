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27 Nisan 2020, Pazartesi
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İbre döndü! adım adım 'a

İbre döndü! N'Sakala adım adım Beşiktaş'a

Süper Lig devlerinin bu aralar en gözde ismi Alanyaspor'un yıldız sol beki Fabrice ... Demokratik oyuncu için ile arasında kıyasıya bir rekabet oluşurken, araya Belçika Ekibi de dahil olmuştu. Ancak ibre 'a döndü...

yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Sol kanada transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, uzunca bir süre gündemine Alanyasporlu Fabrice 'yı almıştı. oyuncuyu ve 'te istiyordu. Ancak ibre Beşiktaş'a döndü.

Takvim'in haberine göre; Alanyasporlu N'Sakala da Beşiktaş'ı istiyordu ancak maaş konusunda anlaşmazlıklar yaşandı. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beşiktaş'a gelmek için maaşında indirimi kabul etti…

Ancak her şeye rağmen iki tarafın önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi… Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan N'Sakala için bonservis ödenmeyecek…

Kongolu futbolcu N'Sakala bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 27 maça çıktı ve 1 asist yaptı. 2017 yılından beri ekibinde oynayan N'Sakala istikrarlı futboluyla tanınıyor.

N'Sakala güçlü fiziğinin yanı sıra hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor.

  1. 27.04.2020
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