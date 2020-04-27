Süper Lig devlerinin bu aralar en gözde ismi Aytemiz Alanyaspor'un yıldız sol beki Fabrice N'Sakala... Demokratik Kongolu oyuncu için Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir rekabet oluşurken, araya Belçika Ekibi Anderlecht de dahil olmuştu. Ancak ibre Kartal'a döndü...
Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Sol kanada transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, uzunca bir süre gündemine Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı almıştı. Kongolu oyuncuyu Fenerbahçe ve Anderlecht'te istiyordu. Ancak ibre Beşiktaş'a döndü.
Takvim'in haberine göre; Alanyasporlu N'Sakala da Beşiktaş'ı istiyordu ancak maaş konusunda anlaşmazlıklar yaşandı. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beşiktaş'a gelmek için maaşında indirimi kabul etti…
Ancak her şeye rağmen iki tarafın önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi… Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan N'Sakala için bonservis ödenmeyecek…
Kongolu futbolcu N'Sakala bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 27 maça çıktı ve 1 asist yaptı. 2017 yılından beri Akdeniz ekibinde oynayan N'Sakala istikrarlı futboluyla tanınıyor.
Alanyasporlu Fabrice N'Sakala güçlü fiziğinin yanı sıra hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor.
- 27.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İbre döndü! N'Sakala adım adım Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.