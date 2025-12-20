CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sadettin Saran ifade vermek üzere adliyeye geldi!

Sadettin Saran ifade vermek üzere adliyeye geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 10:21 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 10:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sadettin Saran ifade vermek üzere adliyeye geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Yurt dışında olan Saran, ifade vermek üzere adliyeye geldi. Saran yaptığı ilk açıklamada, "Yarın (cumartesi) sabah Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Devamını Oku BUNU DA OKU
Sadettin Saran'dan ilk açıklama! Devamını Oku BUNU DA OKU
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'da ayrılık o maçta belli olacak
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
DİĞER
Fenerbahçe'de 2. transfer yolda! Tedesco onay vermişti...
Sadettin Saran'ın ifadesi alınıyor! Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıktı | Esrar var mı? | Escobar mıyım?
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı!
Rafa Silva'ya 3 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı detayları Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı detayları 10:18
Manisa FK-Keçiörengücü maçı detayları Manisa FK-Keçiörengücü maçı detayları 09:50
G.Saray'da ayrılık o maçta belli olacak G.Saray'da ayrılık o maçta belli olacak 09:49
Boluspor-Pendikspor maçı detayları Boluspor-Pendikspor maçı detayları 09:38
Iğdır FK-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Iğdır FK-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 09:28
Joshua, Jake Paul'u nakavt etti! Joshua, Jake Paul'u nakavt etti! 09:27
Daha Eski
Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı detayları Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı detayları 09:17
Konyaspor-Kayserispor maçı detayları Konyaspor-Kayserispor maçı detayları 08:33
Dolmabahçe'de kritik randevu! Beşiktaş maçı detayları Dolmabahçe'de kritik randevu! Beşiktaş maçı detayları 07:59
F.Bahçe ilk yarıyı namağlup kapatmak istiyor! F.Bahçe ilk yarıyı namağlup kapatmak istiyor! 07:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:13