Sadettin Saran ifade vermek üzere adliyeye geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Yurt dışında olan Saran, ifade vermek üzere adliyeye geldi. Saran yaptığı ilk açıklamada, "Yarın (cumartesi) sabah Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" şeklinde konuşmuştu.