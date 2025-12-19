CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Havaalanında taraftar karşıladı

Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Havaalanında taraftar karşıladı

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli taraftarlar Sadettin Saran'ın havalimanında karşıladı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 02:14 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 02:17
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Havaalanında taraftar karşıladı

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Sadettin Saran, EuroLeague'nin 17. haftasında oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe maçı için yurtdışında bulunuyordu. Basketbol maçı ve transfer görüşmeleri için Milano'da bulunan Saran, ifadeye çağrılmasının ardından yurt dışından Türkiye'ye döndü.

Sadettin Saran, İstanbul'a geldiğinde ilk olarak, 'Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

YÖNETİCİLER KARŞILADI

Öte yandan Fenerbahçeli yöneticiler Başkan Sadettin Saran'a destek vermek için havalimanına geldi.

İŞTE O ANLAR

Sadettin Saran'dan ilk açıklama!
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı
