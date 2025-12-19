Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Havaalanında taraftar karşıladı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Sadettin Saran, EuroLeague'nin 17. haftasında oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe maçı için yurtdışında bulunuyordu. Basketbol maçı ve transfer görüşmeleri için Milano'da bulunan Saran, ifadeye çağrılmasının ardından yurt dışından Türkiye'ye döndü.

Sadettin Saran, İstanbul'a geldiğinde ilk olarak, 'Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

YÖNETİCİLER KARŞILADI

Öte yandan Fenerbahçeli yöneticiler Başkan Sadettin Saran'a destek vermek için havalimanına geldi.

İŞTE O ANLAR