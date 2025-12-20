TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor | CANLI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. haftasında hız kesmeden devam ediyor. Tümosan Konyaspor ile Zecorner Kayserispor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Şu anda 14 puan ile 16. sırada bulunan konuk ekip, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. 16 puan ile 12. sırada bulunan TÜMOSAN Konyaspor ise üst sıralara yükselmek ve puan tablosunda altında yer alan rakipleri ile arasındaki farkı açmayı hedefliyor.

İki takım için de kritik önem taşıyan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Y. Andzouana, Pedrinho, E. Bardhi, Jo Jin-Ho, Umut Nayir, J. Muleka, M. Bjorlo

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, A. Opoku, S. Denswil, L. Benes, J. Mendes, Y. Bennasser, C. Mane, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Miguel Cardoso, G. Onugkha

TÜMOSAN KONYASPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Kayserispor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.