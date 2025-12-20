CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Levante-Real Sociedad CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Levante ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak beklenmedik bir düşüş yaşayan Levante, ligin son sırasına demir atmış durumda. Zor durumda olan rakibine karşı hata yapmadan 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Real Socedad ise 16 puanla 15. sırada yer alıyor. Peki, Levante-Real Sociead maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 13:17
Levante-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 17. hafta mücadelesinde Levante ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Son 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alıp 4 kez sahadan mağlup ayrılan Levante, yaşadığı düşüşün ardından ligin son sırasına kadar gerilemiş durumda. Real Sociedad ise zor günler geçiren rakibi karşısında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. 16 puanla 15. sırada bulunan konuk ekip için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Levante-Real Sociead maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEVANTE-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 17. haftada oynanacak Levante-Real Sociedad maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.15'te başlayacak.

LEVANTE-REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante-Real Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

