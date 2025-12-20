CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Oviedo-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Oviedo-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Oviedo ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta kötü gidişe son vermek ve düşme hattından kurtulmak isteyen Real Oviedo, 10 puanla 19. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanmanın hesaplarını yapan Celta Vigo ise 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Real Oviedo-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 12:50
Real Oviedo-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Oviedo-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 17. hafta mücadelesinde Real Oviedo ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Sahasında oynayacağı bu maçla kötü gidişe dur demek isteyen Real Oviedo, 10 puanla 19. sırada yer alırken düşme hattından çıkmayı hedefliyor. Celta Vigo ise zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırarak yoluna devam etmenin peşinde. 22 puanla 8. basamakta bulunan konuk ekip için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Real Oviedo-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL OVIEDO-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 17. haftada oynanacak Real Oviedo-Celta Vigo maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

REAL OVIEDO-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo-Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

