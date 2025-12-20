Beşiktaş-Rizespor CANLI | BJK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında futbolseverleri Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak önemli bir mücadele bekliyor. İlk yarının son karşılaşmasına çıkacak olan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet alarak puanını 29'a yükseltmeyi hedefliyor. Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönen Beşiktaş, bu kez Dolmabahçe'de puan kaybına izin vermek istemiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği ilk 11 ise maç öncesinde merak konusu. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Salih, Demir Ege, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mosci, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolau, Olawoyin, Rak-Sakyi, Augusto, Sowe

BEŞİKTAŞ İLE RİZESPOR ARASINDA 47. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 46 maçın 29'unu Beşiktaş, 8'ini de Karadeniz temsilcisi kazandı. 9 müsabakada ise taraflar 1 puana razı oldu. Siyah-beyazlı takımın attığı 93 gole, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SON 2 MAÇTA BERABERLİK

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımı, Süper Lig'de 2 haftadır galibiyete hasret. 15. haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Trabzonspor ile 3-3'lük beraberlikle yine 1 puana razı oldu. Siyah-beyazlı ekip, Rizespor karşılaşmasını kazanıp hem 3 puan hasretini sonlandırmak hem de devre arasına moralli girmek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

🏆 Trendyol Süper Lig 📅 17. Hafta ⚽ Beşiktaş - Çaykur Rizespor 🗓 20 Aralık Cumartesi ⏰ 20.00 🏟 Tüpraş Stadyumu 🗣 Cihan Aydın 📱 #BJKvÇRS pic.twitter.com/MCmHUk2pJX December 19, 2025

RAFA SILVA OYNAYACAK MI?

Bir süredir çalışmalarını takımla sürdüren Rafa Silva'nın, Rizespor mücadelesinde kadroda olup olmayacağı bugün belli olacak. Son 5 maçta kadroda yer almayan Rafa, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın uygun bulması halinde Çaykur Rizespor maçının geniş kadrosunda yer alabilir.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA 5 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Rizespor maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jota Silva ile tedavisi devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası sebebiyle ülkelerinin milli takımlarına giden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de görev alamayacak. Ayrıca El Bilal Toure'nin, Trabzonspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maçlık cezası var.

SARI KART SINIRINDA 5 İSİM

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında da 5 oyuncu yer alıyor. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Orkun Kökçü bugünkü müsabakada kart görmeleri halinde Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı olacak.

DOLMABAHÇE'DE KAZANAMIYOR

Beşiktaş bu sezon iç saha maçlarında galibiyet almakta zorlanıyor. Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe'de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamadı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK'yla da berabere kaldı. Kara Kartal, Rizespor maçında da galibiyet alamadığı takdirde 1969-1970 sezonundaki üst üste 5 maçlık iç sahada kazanamama serisini tekrarlamış olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN RİZESPOR'A ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlı takım ile Rize ekibi arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Kara Kartal, rakibini konuk ettiği maçların 15'ini kazanırken, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı. 5 mücadelede ise taraflar 1 puana razı oldu. Beşiktaş ağları 50 kez sarsarken, Rizespor da 20 defa gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI HAKEMİ

Beşiktaş-Rizespor maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Aksu üstlenecek. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı VAR hakemi koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer alırken, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.