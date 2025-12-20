CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması! Sağlık durumu nasıl?

Beşiktaş’tan Tammy Abraham açıklaması! Sağlık durumu nasıl?

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında kafasına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Tammy Abraham hakkında açıklama yaptı. İşte o açıklama... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 23:23
Beşiktaş’tan Tammy Abraham açıklaması! Sağlık durumu nasıl?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Tammy Abraham'ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, mücadelenin 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tomografi görüntülemesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı ifade edilirken, oyuncunun müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği aktarıldı.

