Premier Lig'in 17. haftasında Brighton ile Sunderland, dikkat çeken bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, son 3 maçta galibiyet yüzü göremezken bu karşılaşmayla birlikte kötü seriyi sonlandırmayı amaçlıyor. Sunderland cephesinde ise hedef net: Regis Le Bris önderliğinde yakalanan çıkışı sürdürmek. Ayrıca karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyip giymeyeceği de futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Brighton-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON-SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 17. haftasında oynanacak Brighton-Sunderland maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

BRIGHTON-SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

The American Express'te oynanacak Brighton-Sunderland maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRIGHTON-SUNDERLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Ferdi Kadıoğlu; Hinshelwood, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck

Sunderland: Roefs; Mukiele, Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Rigg, Xhaka, Le Fee; Isidor, Brobbey