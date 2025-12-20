CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Brighton-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brighton-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Brighton ile Sunderland karşı karşıya gelecek. Fabian Hurzeler yönetiminde son 3 maçını da kazanamayan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Regis Le Bris ve öğrencileri ise başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan heyecan dolu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Brighton-Sunderland maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Brighton-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 12:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brighton-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brighton-Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'in 17. haftasında Brighton ile Sunderland, dikkat çeken bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, son 3 maçta galibiyet yüzü göremezken bu karşılaşmayla birlikte kötü seriyi sonlandırmayı amaçlıyor. Sunderland cephesinde ise hedef net: Regis Le Bris önderliğinde yakalanan çıkışı sürdürmek. Ayrıca karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyip giymeyeceği de futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Brighton-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON-SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 17. haftasında oynanacak Brighton-Sunderland maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

BRIGHTON-SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

The American Express'te oynanacak Brighton-Sunderland maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRIGHTON-SUNDERLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Ferdi Kadıoğlu; Hinshelwood, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck

Sunderland: Roefs; Mukiele, Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Rigg, Xhaka, Le Fee; Isidor, Brobbey

ASpor CANLI YAYIN

Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
Saran ifade için adliyeye geldi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Beşiktaş'a Arjantinli stoper!
G.Saray kararını verdi! Icardi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? 13:17
Real Oviedo-Celta Vigo maçı ne zaman? Real Oviedo-Celta Vigo maçı ne zaman? 12:50
Brighton-Sunderland maçı ne zaman? Brighton-Sunderland maçı ne zaman? 12:39
İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri 12:15
G.Saray'dan Keita sürprizi! G.Saray'dan Keita sürprizi! 12:10
Onana'dan Trabzonspor itirafları! Onana'dan Trabzonspor itirafları! 11:27
Daha Eski
Kanarya'da hedef 3 puan: Canlı yayın bilgileri! Kanarya'da hedef 3 puan: Canlı yayın bilgileri! 11:25
Manchester City-West Ham United maçı detayları Manchester City-West Ham United maçı detayları 11:15
G.Saray kararını verdi! Icardi... G.Saray kararını verdi! Icardi... 11:15
Bournemouth-Burnley maçı ne zaman? Bournemouth-Burnley maçı ne zaman? 11:07
Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman? Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman? 11:01
Newcastle United-Chelsea maçı detayları Newcastle United-Chelsea maçı detayları 10:50