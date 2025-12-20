CANLI SKOR ANA SAYFA
Manchester City-West Ham United MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Manchester City-West Ham United MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Pep Guardiola yönetiminde zirve takibini sürdürmeyi hedefleyen ev sahibi ekip, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Everton-Arsenal maçının oynanacağı haftada mutlak 3 puanın sahibi olmayı hedefleyen Manchester ekibi, Arsenal'ın 2 puan arkasında 34 puanla 2. sırada yer alıyor. Futbolseverler ise "Manchester City-West Ham United maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Manchester City-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 11:15
Manchester City-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de 17. hafta, Manchester City ile West Ham United arasındaki mücadeleye sahne olacak. Pep Guardiola'nın öğrencileri, şampiyonluk yarışında zirveyle bağını koparmamak adına bu maçta puan kaybına tahammül etmiyor. Kümede kalma savaşı veren West Ham karşısında sahasında avantajı kullanmak isteyen City, Everton*Arsenal karşılaşmasının oynanacağı haftada 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Arsenal'in yalnızca 2 puan gerisinde, 34 puanla ikinci sırada bulunan Manchester temsilcisi için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Manchester City-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 17. haftada oynanacak Manchester City-West Ham United maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY-WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-West Ham United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Bernardo, Reijnders, Cherki, Foden; Haaland

West Ham United: Areola; Mavropanos, Todibo, Kilman; Walker-Peters, Magassa, Potts, Scarles; Paqueta, Fernandes; Bowen

ASpor CANLI YAYIN

