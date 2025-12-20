CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Habib Keita sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray'dan Habib Keita sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Devre arasında kadroya yapacağı takviyeler üzerine temaslarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Habib Keita için harekete geçti. Tarafların görüşme sürecinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 12:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'dan Habib Keita sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Africa Foot'tan derlediği habere göre Galatasaray, şu anda Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Clermont Foot 63'ün genç orta saha oyuncusu Habib Keita'yı ara transfer dönemi için öncelikli hedefleri arasına aldı.

Galatasaray'dan Habib Keita sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Haberde belirtilene göre sarı-kırmızılı yönetim, Körfez ekibinde gösterdiği performans ile dikkat çeken 23 yaşındaki Malili ile iletişime geçti. Taraflar arasında başlayan görüşmelerin ise hız kazandığı aktarıldı.

Galatasaray'dan Habib Keita sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

23 yaşındaki oyuncu, Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor forması ile 12 maçta 812 dakika süre alırken 1 gol/2 asist katkısı sunmayı başardı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onana'dan Trabzonspor itirafları! Onana'dan Trabzonspor itirafları! 11:27
Kanarya'da hedef 3 puan: Canlı yayın bilgileri! Kanarya'da hedef 3 puan: Canlı yayın bilgileri! 11:25
Manchester City-West Ham United maçı detayları Manchester City-West Ham United maçı detayları 11:15
G.Saray kararını verdi! Icardi... G.Saray kararını verdi! Icardi... 11:15
Bournemouth-Burnley maçı ne zaman? Bournemouth-Burnley maçı ne zaman? 11:07
Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman? Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman? 11:01
Daha Eski
Newcastle United-Chelsea maçı detayları Newcastle United-Chelsea maçı detayları 10:50
F.Bahçe'den Lookman hamlesi! Görüşme... F.Bahçe'den Lookman hamlesi! Görüşme... 10:30
Saran ifade için adliyeye geldi! Saran ifade için adliyeye geldi! 10:21
Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı detayları Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı detayları 10:18
Manisa FK-Keçiörengücü maçı detayları Manisa FK-Keçiörengücü maçı detayları 09:50
G.Saray'da ayrılık o maçta belli olacak G.Saray'da ayrılık o maçta belli olacak 09:49