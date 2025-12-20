Galatasaray'dan Habib Keita sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Devre arasında kadroya yapacağı takviyeler üzerine temaslarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Habib Keita için harekete geçti. Tarafların görüşme sürecinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Africa Foot'tan derlediği habere göre Galatasaray, şu anda Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Clermont Foot 63'ün genç orta saha oyuncusu Habib Keita'yı ara transfer dönemi için öncelikli hedefleri arasına aldı.
Haberde belirtilene göre sarı-kırmızılı yönetim, Körfez ekibinde gösterdiği performans ile dikkat çeken 23 yaşındaki Malili ile iletişime geçti. Taraflar arasında başlayan görüşmelerin ise hız kazandığı aktarıldı.
23 yaşındaki oyuncu, Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor forması ile 12 maçta 812 dakika süre alırken 1 gol/2 asist katkısı sunmayı başardı.
Ligde 8. sırada bulunan Kocaelispor'da beklentileri karşılayan Keita, takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.