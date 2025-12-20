Galatasaray'dan Habib Keita sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Africa Foot'tan derlediği habere göre Galatasaray, şu anda Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Clermont Foot 63'ün genç orta saha oyuncusu Habib Keita'yı ara transfer dönemi için öncelikli hedefleri arasına aldı.