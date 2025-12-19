CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın avukatından açıklama!

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve evinde ekiplerin arama yaptığı öğrenilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında Fenerbahçe SK avukatı Ali Alper Alpoğlu bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 21:04 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 21:10
Fenerbahçe SK avukatı Ali Alper Alpoğlu, "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia MilanoFenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasını yaptı.

Sadettin Saran'dan ilk açıklama!
