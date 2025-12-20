CANLI SKOR ANA SAYFA
Andre Onana'dan Trabzonspor itirafları!

Andre Onana'dan Trabzonspor itirafları!

Trabzonspor'un 29 yaşındaki Kamerunlu kalecisi Andre Onana, bordo-mavili kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. İşte o dikkat çeken ifadeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 11:27
Andre Onana'dan Trabzonspor itirafları!

Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiraladığı ve dünya çapında ses getirdiği kaleci Andre Onana, bordo-mavili kulübün YouTube kanalında yayımlanan özel röportajda Trabzon'daki yaşamına ilişkin samimi değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'un resmi YouTube kanalında özel üyeler için hazırlanan #OnanaDay içerik serisi yayın hayatına başladı. Seri kapsamında araç içinde gerçekleştirilen röportajda bordo-mavili kalecinin günlük yaşamı, şehirle olan uyumu ve takıma adaptasyon süreci ele alındı.

Trabzon'da mutlu olduğunu dile getiren Onana, burada geçirdiği sürecin kariyerindeki en iyi dönemlerden biri olduğunu vurguladı. Bordo-mavili ekibe kısa sürede uyum sağladığını belirten Onana, Trabzon'daki yaşamın kendisine saha içi performansı açısından da olumlu yansıdığını ifade etti.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

"Dürüst olmak gerekirse hayatımın en iyi dönemlerinden birini yaşıyorum. Şu an her şey gerçekten harika. Çoğu zaman evdeyim, deniz kenarında arkadaşlarımla vakit geçiriyoruz. Hayatın tadını çıkarıp rahatlıyoruz. Halimden şikâyet edemem. Burada olduğum için çok şanslıyım ve her şey için çok minnettarım."

