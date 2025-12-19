Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sabah'ın haberine göre, yurt dışında olan Saran'ın evinde ise ekipler arama yapıyor.

Uyuşturucu soruşturması genişletilmeye devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın dönünce ifadesi alınacak. Yaşanan son gelişmeye göre ise Saran'ın şu dakikalarda evinde arama yapılıyor.