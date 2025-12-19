CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olan Saran'ın evinde ise ekipler arama yapıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 18:46 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 19:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sabah'ın haberine göre, yurt dışında olan Saran'ın evinde ise ekipler arama yapıyor.

Uyuşturucu soruşturması genişletilmeye devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın dönünce ifadesi alınacak. Yaşanan son gelişmeye göre ise Saran'ın şu dakikalarda evinde arama yapılıyor.

Milli yıldız Dünya Kupası için G.Saray'a gelebilir!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Galatasaraylı yıldızdan iddialar sonrası flaş paylaşım! Antrenmana çıktı
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Bayern Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
Samsun'un yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor 18:45
Trabzonspor'un Gençlerbirliği mesaisi sürüyor Trabzonspor'un Gençlerbirliği mesaisi sürüyor 18:14
Milli yıldız Dünya Kupası için G.Saray'a gelebilir! Milli yıldız Dünya Kupası için G.Saray'a gelebilir! 15:28
Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri! Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri! 14:56
Jelert için flaş bonservis açıklaması! Jelert için flaş bonservis açıklaması! 14:27
Samsun'un yıldızı F.Bahçe'ye! Samsun'un yıldızı F.Bahçe'ye! 12:41
Daha Eski
İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri! İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri! 12:05
G.Saraylı futbolcu MLS'ye mi gidiyor? G.Saraylı futbolcu MLS'ye mi gidiyor? 11:44
F.Bahçe'de flaş gelişme! Becao... F.Bahçe'de flaş gelişme! Becao... 11:04
Kamerunlu futbolcu devleri birbirine düşürdü! Kamerunlu futbolcu devleri birbirine düşürdü! 10:24
Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı detayları Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı detayları 10:22
Bologna-Inter maçı detayları Bologna-Inter maçı detayları 10:00