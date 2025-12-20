CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United-Chelsea CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Chelsea CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Eddie Howe yönetiminde çıkış arayan ev sahibi ekip, 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapan Enzo Maresca ve öğrencileri ise 28 puanla 4. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Newcastle United-Chelsea maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United-Chelsea CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı, Newcastle United ile Chelsea arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Eddie Howe'un öğrencileri, son haftalarda ivme yakalayarak çıkışa geçmeyi hedeflerken 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Chelsea cephesinde ise moraller yüksek. Enzo Maresca yönetimindeki Londra ekibi, deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor ve 28 puanla 4. basamakta bulunuyor. Peki, Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek?

NEWCASTLE UNITED-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 17. haftada oynanacak Newcastle United-Chelsea maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

St. James Park'ta oynanacak Newcastle United-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Ramsdale; Miley, Schar, Thiaw, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

ASpor CANLI YAYIN

Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
F.Bahçe'den Lookman hamlesi! Görüşme...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Sadettin Saran'ın ifadesi alınıyor! Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıktı | Esrar var mı? | Escobar mıyım?
Saran ifade için adliyeye geldi!
G.Saray'da ayrılık o maçta belli olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onana'dan Trabzonspor itirafları! Onana'dan Trabzonspor itirafları! 11:27
Kanarya'da hedef 3 puan: Canlı yayın bilgileri! Kanarya'da hedef 3 puan: Canlı yayın bilgileri! 11:25
Manchester City-West Ham United maçı detayları Manchester City-West Ham United maçı detayları 11:15
G.Saray kararını verdi! Icardi... G.Saray kararını verdi! Icardi... 11:15
Bournemouth-Burnley maçı ne zaman? Bournemouth-Burnley maçı ne zaman? 11:07
Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman? Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman? 11:01
Daha Eski
Newcastle United-Chelsea maçı detayları Newcastle United-Chelsea maçı detayları 10:50
F.Bahçe'den Lookman hamlesi! Görüşme... F.Bahçe'den Lookman hamlesi! Görüşme... 10:30
Saran ifade için adliyeye geldi! Saran ifade için adliyeye geldi! 10:21
Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı detayları Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı detayları 10:18
Manisa FK-Keçiörengücü maçı detayları Manisa FK-Keçiörengücü maçı detayları 09:50
G.Saray'da ayrılık o maçta belli olacak G.Saray'da ayrılık o maçta belli olacak 09:49