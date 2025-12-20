Newcastle United-Chelsea CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı, Newcastle United ile Chelsea arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Eddie Howe'un öğrencileri, son haftalarda ivme yakalayarak çıkışa geçmeyi hedeflerken 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Chelsea cephesinde ise moraller yüksek. Enzo Maresca yönetimindeki Londra ekibi, deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor ve 28 puanla 4. basamakta bulunuyor. Peki, Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek?

NEWCASTLE UNITED-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 17. haftada oynanacak Newcastle United-Chelsea maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak.

NEWCASTLE UNITED-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

St. James Park'ta oynanacak Newcastle United-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Ramsdale; Miley, Schar, Thiaw, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro