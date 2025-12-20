CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Wolverhampton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Bu sezon henüz galibiyet alamayan ve son sırada yer alan Kurtlar, evinde oynayacağı maçta kötü gidişe dur demek istiyor. Zorlu deplasmanda 3 puan hasretini sonlandırmayı amaçlayan Keith Andrews ve öğrencileri ise puanını 23'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 11:01
Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Wolverhampton-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de 17. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Brentford karşı karşıya geliyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ve henüz galibiyetle tanışamayan Wolverhampton, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Brentford cephesinde ise 3 puan hasretini bitirme isteği ön planda. Keith Andrews yönetimindeki konuk ekip, bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak puanını 23'e yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 17. haftada oynanacak Wolverhampton-Brentford maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

WOLVERHAMPTON-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Molineux Ground'da oynanacak Wolverhampton-Brentford maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

