Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Mauro Icardı kararı!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldız ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 11:15
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da taraftarların Mauro Icardi'nin geleceği ile ilgili meraklı bekleyişi sürüyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu ile ilgili henüz herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.

Öte yandan Icardi'ye son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Oviedo'nun talip olduğu ortaya çıktı. İtalya Serie A'dan da talipleri olduğu bilinen Arjantinli golcü ile ilgili Galatasaray yönetiminin izleyeceği yol belli oldu.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Cimbom, daha düşük mali şartlarda anlaşma sağlanırsa Icardi ile sözleşme uzatmayı düşünüyor. Icardi'nin ise kalmaya açık olduğu ancak diğer seçenekleri de değerlendireceği aktarılıyor. Taraflar arasında henüz resmi bir görüşme gerçekleşmediği de gelen bilgiler arasında.

