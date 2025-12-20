Galatasaray'dan Mauro Icardı kararı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Galatasaray'da taraftarların Mauro Icardi'nin geleceği ile ilgili meraklı bekleyişi sürüyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu ile ilgili henüz herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.

Öte yandan Icardi'ye son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Oviedo'nun talip olduğu ortaya çıktı. İtalya Serie A'dan da talipleri olduğu bilinen Arjantinli golcü ile ilgili Galatasaray yönetiminin izleyeceği yol belli oldu.