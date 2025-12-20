Bournemouth-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bournemouth ile Burnley karşı karşıya geliyor. Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, son haftalardaki sürpriz puan kayıplarının ardından 13. sıraya kadar gerilerken bu maçla birlikte toparlanmayı hedefliyor. Burnley cephesinde ise tablo daha kritik. Scott Parker'ın öğrencileri, 16 hafta sonunda topladıkları 10 puanla 19. sırada yer alıyor ve düşme hattından kurtulmak için bu mücadeleden puan ya da puanlar çıkarmayı amaçlıyor. Peki, Bournemouth-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOURNEMOUTH-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 17. haftada oynanacak Bournemouth-Burnley maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

BOURNEMOUTH-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-Burnley maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.