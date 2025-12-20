CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bournemouth-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bournemouth-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Bournemouth ile Burnley karşı karşıya gelecek. Andoni Iraola yönetiminde son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 13. sıraya kadar gerileyen ev sahibi takım, zorlu maçta kötü gidişe son vermek istiyor. 16 hafta sonunda 10 puanla 19. sırada bulunan Scott Parker ve öğrencileri ise düşme hattından çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Bournemouth-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 11:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bournemouth-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bournemouth-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bournemouth ile Burnley karşı karşıya geliyor. Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, son haftalardaki sürpriz puan kayıplarının ardından 13. sıraya kadar gerilerken bu maçla birlikte toparlanmayı hedefliyor. Burnley cephesinde ise tablo daha kritik. Scott Parker'ın öğrencileri, 16 hafta sonunda topladıkları 10 puanla 19. sırada yer alıyor ve düşme hattından kurtulmak için bu mücadeleden puan ya da puanlar çıkarmayı amaçlıyor. Peki, Bournemouth-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOURNEMOUTH-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 17. haftada oynanacak Bournemouth-Burnley maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

BOURNEMOUTH-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-Burnley maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

