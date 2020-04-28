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28 Nisan 2020, Salı
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yöneticisinden ülkelere flaş corona uyarısı!

FIFA yöneticisinden ülkelere flaş corona uyarısı!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlaması planlanırken, Başkanı D'Hooghe'den flaş bir uyarı geldi.  " şu anda hayattaki en önemli şey değil" diyen D'Hooghe, corona virüsünde yeni bir dalgaya sebep olmaması için maçların ağustos sonu veya eylül başında başlatılmasını önerdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Başkanı D'Hooghe, ligleri yaz aylarında başlatmayı planlayan ülkelere uyarıda bulundu.

Maçların eylül ayından önce başlamasının corona virüsünde 2. dalgaya yol açma ihtimali olduğunu belirten D'Hooghe şu ifadeleri kullandı:

"FUTBOL HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL"
Hepimiz yerel hükümetlerin, yetkililerin alacağı kararları bekliyoruz, durum bu kadar basit. şu anda hayattaki en önemli şey değil. Eğer sezonu ağustos ayının sonunda ya da eylül ayının başında başlatırlarsa, mutlu olurum. Böylece virüsün ikinci dalga yaratmasını engellemiş olurlar. Bunu yapabilirler, imkansız değil.

"BU ARTIK PARA DEĞİL, ÖLÜM KALIM MESELESİ"
Uzun kariyerim boyunca, ekonomi ve sağlığın karşı karşıya geldiği birçok durum gördüm. Çoğunda ekonomi kazandı. Örneğin jetlag konuları, yüksek rakımda futbol oynamak, hava kirliliği olan yerlerde oynamak gibi. Sağlığın kazanması gereken bir durum varsa, o da şu andır. Bu artık para meselesi değil, ölüm kalım meselesi.

  1. 28.04.2020
  2. Güncelleme: 28.04.2020 18:42
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