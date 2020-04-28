FIFA yöneticisinden ülkelere flaş corona uyarısı!
Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlaması planlanırken, FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe'den flaş bir uyarı geldi. "Futbol şu anda hayattaki en önemli şey değil" diyen D'Hooghe, corona virüsünde yeni bir dalgaya sebep olmaması için maçların ağustos sonu veya eylül başında başlatılmasını önerdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, ligleri yaz aylarında başlatmayı planlayan ülkelere uyarıda bulundu.
Maçların eylül ayından önce başlamasının corona virüsünde 2. dalgaya yol açma ihtimali olduğunu belirten D'Hooghe şu ifadeleri kullandı:
"FUTBOL HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL"
Hepimiz yerel hükümetlerin, yetkililerin alacağı kararları bekliyoruz, durum bu kadar basit. Futbol şu anda hayattaki en önemli şey değil. Eğer sezonu ağustos ayının sonunda ya da eylül ayının başında başlatırlarsa, mutlu olurum. Böylece virüsün ikinci dalga yaratmasını engellemiş olurlar. Bunu yapabilirler, imkansız değil.
"BU ARTIK PARA DEĞİL, ÖLÜM KALIM MESELESİ"
Uzun kariyerim boyunca, ekonomi ve sağlığın karşı karşıya geldiği birçok durum gördüm. Çoğunda ekonomi kazandı. Örneğin jetlag konuları, yüksek rakımda futbol oynamak, hava kirliliği olan yerlerde oynamak gibi. Sağlığın kazanması gereken bir durum varsa, o da şu andır. Bu artık para meselesi değil, ölüm kalım meselesi.
- 28.04.2020
- Güncelleme: 28.04.2020 18:42
- FIFA yöneticisinden ülkelere flaş corona uyarısı!
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