Samuel Eto'o'dan 50 bin aileye yardım
Dünyaca ünlü eski futbolcu Samuel Eto'o, corona virüsü salgını nedeniyle ülkesi Kamerun'a yardımda bulunarak gönülleri fethetti. Eto'o kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla 50 bin haneye gıda, temizlik ve sağlık malzemeleri dağıttı.
Süper Lig'de bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor'da forma giyen efsane futbolcu Samuel Eto'o, corona virüsünden etkilenen ülkesi Kamerun'a yardımda bulunarak bir kez daha alkış topladı.
Eto'o kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla ülkesine gıda maddeleri, sağlık kitleri ve içme suyu yardımı yaptı. Dört şehirde 50 bin haneye ulaşan vakıf, temizlik maddeleri ve maske de dağıttı.
Afrika'da 4 kez yılın futbolcusu seçilen Kamerunlu yıldız, Covid-19 ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte çalışıyor.
- 18.04.2020
- Güncelleme: 18.04.2020 21:09
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