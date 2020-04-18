Samuel Eto'o'dan 50 bin aileye yardım

Süper Lig'de bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor'da forma giyen efsane futbolcu Samuel Eto'o, corona virüsünden etkilenen ülkesi Kamerun'a yardımda bulunarak bir kez daha alkış topladı.

Eto'o kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla ülkesine gıda maddeleri, sağlık kitleri ve içme suyu yardımı yaptı. Dört şehirde 50 bin haneye ulaşan vakıf, temizlik maddeleri ve maske de dağıttı.

Afrika'da 4 kez yılın futbolcusu seçilen Kamerunlu yıldız, Covid-19 ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte çalışıyor.