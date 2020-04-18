Samuel Eto'o'dan 50 bin aileye yardım - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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'o'dan 50 bin aileye yardım

Samuel Eto'o'dan 50 bin aileye yardım

Dünyaca ünlü eski futbolcu 'o, corona virüsü salgını nedeniyle ülkesi Kamerun'a yardımda bulunarak gönülleri fethetti. Eto'o kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla 50 bin haneye gıda, temizlik ve sağlık malzemeleri dağıttı.

'de bir dönem ve 'da forma giyen efsane futbolcu 'o, corona virüsünden etkilenen ülkesi Kamerun'a yardımda bulunarak bir kez daha alkış topladı.

Eto'o kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla ülkesine gıda maddeleri, sağlık kitleri ve içme suyu yardımı yaptı. Dört şehirde 50 bin haneye ulaşan vakıf, temizlik maddeleri ve maske de dağıttı.

'da 4 kez yılın futbolcusu seçilen Kamerunlu yıldız, Covid-19 ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte çalışıyor.

  1. 18.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 21:09
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