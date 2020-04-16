Kamerunlu Samuel Eto'o ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak
Afrika'nın en önemli isimleri arasında yer alan ve bir dönem ülkemizde de forma giyen Samuel Eto'o dan alkışlanacak bir hareket geldi. Eto'o corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacağını duyurdu.
Bir dönem Türkiye'de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkesindeki 100 bin kişiye yardımda bulunacağı açıklandı.
Samuel Eto'o Vakfından yapılan açıklamada, Douala, Buea, Yaounde ve Bafoussam şehirlerinde yaşayan 50 bin kişiye gıda, sabun ve dezenfektan yardımında bulunulacağı belirtildi.
Başta taksi sürücüleri olmak üzere 50 bin kişiye ise maske dağıtılacağı ifade edildi.
Salgın nedeniyle ülke sınırlarını kapatan ve spor aktivitelerinin askıya alındığı Kamerun'da şu ana kadar 820 kişide Kovid-19 tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.
Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto'o, Türkiye'de ise Antalyaspor ile Konyaspor'da görev yapmıştı.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kamerunlu Samuel Eto'o ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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