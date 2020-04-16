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16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Kamerunlu Samuel Eto'o'dan alkışlanacak hareket!

'o ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak

Kamerunlu Samuel Eto'o ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak

'nın en önemli isimleri arasında yer alan ve bir dönem ülkemizde de forma giyen 'o dan alkışlanacak bir hareket geldi. Eto'o corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacağını duyurdu.

Bir dönem 'de forma giyen eski futbolcu 'o'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkesindeki 100 bin kişiye yardımda bulunacağı açıklandı.

Samuel Eto'o Vakfından yapılan açıklamada, Douala, Buea, Yaounde ve Bafoussam şehirlerinde yaşayan 50 bin kişiye gıda, sabun ve dezenfektan yardımında bulunulacağı belirtildi.

Başta taksi sürücüleri olmak üzere 50 bin kişiye ise maske dağıtılacağı ifade edildi.

Salgın nedeniyle ülke sınırlarını kapatan ve spor aktivitelerinin askıya alındığı Kamerun'da şu ana kadar 820 kişide Kovid-19 tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca , Inter, gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto'o, Türkiye'de ise ile 'da görev yapmıştı.

  1. 16.04.2020
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