Dinamo Zagreb'de Nenad Bjelica dönemi sona erdi
Dinamo Zagreb teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ''Karşılıklı anlaşarak iş birliğini sonlandırma kararı alınmıştır'' denildi.
Hırvatistan'ın köklü futbol kulüplerinden Dinamo Zagreb, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dinamo Zagreb Futbol Kulübü ile Nenad Bjelica, anlaşarak iş birliğini sonlandırma kararı almıştır. Kulüp, bugüne kadarki iş birliği ve teknik direktör olarak elde ettiği sonuçlar için Nenad Bjelica'ya teşekkür ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından Dinamo Zagreb yönetimi futbol ve teknik ekipten maaşlarında indirim talep etmiş, ancak bu talep kabul edilmemişti. Yönetim bunun üzerine, Bjelica'nın 6 yardımcısının görevine son vermişti.
2018 yılında Dinamo Zagreb'in başına geçen 48 yaşındaki Bjelica, 2 kez lig şampiyonluğu ve 1 kez de Hırvatistan Kupası kazandı. Dinamo Zagreb, Bjelica yönetiminde 50 yıl sonra ilk kez Avrupa'da grup aşamasını geçme başarısı da göstermişti.
Dinamo Zagreb'in başında 99 maça çıkan Bjelica, 71 galibiyet elde etti.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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