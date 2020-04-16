Dinamo Zagreb'de Nenad Bjelica dönemi sona erdi - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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'de dönemi sona erdi

Dinamo Zagreb'de Nenad Bjelica dönemi sona erdi

ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ''Karşılıklı anlaşarak iş birliğini sonlandırma kararı alınmıştır'' denildi.

Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden , 'nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dinamo Zagreb Futbol Kulübü ile Nenad Bjelica, anlaşarak iş birliğini sonlandırma kararı almıştır. Kulüp, bugüne kadarki iş birliği ve teknik direktör olarak elde ettiği sonuçlar için Nenad Bjelica'ya teşekkür ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından Dinamo Zagreb yönetimi futbol ve teknik ekipten maaşlarında indirim talep etmiş, ancak bu talep kabul edilmemişti. Yönetim bunun üzerine, Bjelica'nın 6 yardımcısının görevine son vermişti.

2018 yılında Dinamo Zagreb'in başına geçen 48 yaşındaki Bjelica, 2 kez lig şampiyonluğu ve 1 kez de Hırvatistan Kupası kazandı. Dinamo Zagreb, Bjelica yönetiminde 50 yıl sonra ilk kez Avrupa'da grup aşamasını geçme başarısı da göstermişti.

Dinamo Zagreb'in başında 99 maça çıkan Bjelica, 71 galibiyet elde etti.

  1. 16.04.2020
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