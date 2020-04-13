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13 Nisan 2020, Pazartesi
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'dan o iddialara sert tepki!

Emre Mor'dan o iddialara sert tepki!

Yunan devi 'ta forma giyen 'ın eski futbolcusu 'un 'yı terk ederek 'ya gitmesi ülkede olay yarattı! Bonservisi 'da bulunan 22 yaşındaki yıldız için basını " için 'dan kaçtı" iddiasında bulunurken, milli futbolcu bu iddiaları sert bir şekilde yalanladı.

Kiralık olarak geldiği 'da beklenen patlamayı yapamayan , devre arası döneminde sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı. Milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ekibi da oyuncusunu 'ın takımına kiralamıştı.

Olympiakos'ta da henüz istenilen seviyeye gelemeyen Emre Mor, corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada 'dan ayrılıp ailesinin yaşadığı 'ya gidince İspanyol basınının diline düştü. İspanyollar, Emre Mor'un transfer görüşmesi yapmak için Danimarka'ya gittiğini yazarken, genç yıldız bu iddialara tepki gösterdi.

"AİLEMLE OLMAK İÇİN DANİMARKA'DAYIM"

Olympiakos'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Emre Mor, "Transfer iddiaları için küçük bir mesaj; içinde olduğumuz bu zor zamanda ailemle olmak için Danimarka'dayım. Bunun gelecekte olabilecek bir transferle alakası yok. Olympiakos oyuncusuyum ve mutluyum. Başarılı olacağıma da eminim" ifadelerini kullandı.

OLYMPIAKOS YABANCILARA İZİN VERDİ

27 Nisan tarihine kadar seyahat kısıtlaması olan Yunanistan'da Olympiakos, yabancı oyunculara özel uçaklarla ülkeden ayrılma izni verdi ve Emre Mor'un da aralarında olduğu oyuncular ülkeden ayrıldı.

Yunan ekibinin, 14 günlük karantina süresi sonrası oyuncuların geri gelmelerini istediği de kaydedildi.

  1. 13.04.2020
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