Olympiakos açıkladı! Evangelos Marikanis corona virüsünü yendi
Yunanistan ekiplerinden Olympiakos, 2 hafta önce corona virüsüne yakalanan 52 yaşındaki başkan Evangelos Marinakis'in hastalığı yendiğini resmi site üzerinden duyurdu.
Dünya çapında yayılan yeni tip corona virüsü salgını spor camiasını da etkilerken, Yunanistan'dan olumlu bir haber geldi.
Olympiakos Kulübü, 2 hafta önce corona virüsü testleri pozitif çıkan başkan Evangelos Marinakis'in hastalığı yendini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Corona virus testi pozitif çıkan Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, bu hastalıkla olan savaşı kazandı ve hastalığı yendi. 52 yaşındaki başkan Marinakis'in bünyesinde an itibariyle hiçbir semptom kalmadı" ifadeleri yer aldı.
- 23.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Olympiakos açıkladı! Evangelos Marikanis corona virüsünü yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.