Olympiakos açıkladı! Evangelos Marikanis corona virüsünü yendi

Dünya çapında yayılan yeni tip corona virüsü salgını spor camiasını da etkilerken, Yunanistan'dan olumlu bir haber geldi.

Olympiakos Kulübü, 2 hafta önce corona virüsü testleri pozitif çıkan başkan Evangelos Marinakis'in hastalığı yendini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Corona virus testi pozitif çıkan Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, bu hastalıkla olan savaşı kazandı ve hastalığı yendi. 52 yaşındaki başkan Marinakis'in bünyesinde an itibariyle hiçbir semptom kalmadı" ifadeleri yer aldı.