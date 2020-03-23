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23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol Yunan ekibi resmen duyurdu! Kulüp başkanı corona virüsünü yendi

açıkladı! Evangelos Marikanis corona virüsünü yendi

Olympiakos açıkladı! Evangelos Marikanis corona virüsünü yendi

ekiplerinden , 2 hafta önce corona virüsüne yakalanan 52 yaşındaki başkan 'in hastalığı yendiğini resmi site üzerinden duyurdu.

Dünya çapında yayılan yeni tip salgını spor camiasını da etkilerken, 'dan olumlu bir haber geldi.

Kulübü, 2 hafta önce corona virüsü testleri pozitif çıkan başkan 'in hastalığı yendini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Corona virus testi pozitif çıkan Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, bu hastalıkla olan savaşı kazandı ve hastalığı yendi. 52 yaşındaki başkan Marinakis'in bünyesinde an itibariyle hiçbir semptom kalmadı" ifadeleri yer aldı.

  1. 23.03.2020
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